banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü

Arıcılık ve ipekböcekçiliği projeleri hibe desteği

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, arıcılık ve arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine-ekipman alımına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile toplu besleme evi inşaatına ve makine-ekipman alımına da yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını söyledi.

BİLECİK 19.01.2021, 13:21
2
Arıcılık ve ipekböcekçiliği projeleri hibe desteği

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, arıcılık ve arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine-ekipman alımına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile toplu besleme evi inşaatına ve makine-ekipman alımına da yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık ve ipekböcekçiliği yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımlara hibe desteği sağlayacağını söyledi. Bilecik’te arıcılık ve arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine-ekipman alımına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile toplu besleme evi inşaatına ve makine- ekipman alımına da yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını anlatan İl Müdürü Yoldaş sözlerine şöyle devam etti;

"Arıcılık hibe desteğine Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye olup 3 yıldır Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, 50 ve üstü arılı kovana sahip yetiştiriciler başvurabilecektir. İpekböcekçiliği başvurularında ise toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımları, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında hibe desteği sağlanacaktır. İpekböceği ve arıcılığa yapılan hibe desteklemesi programına başvuracak olan yetiştiricilerimizin 22 Ocak tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Projeler hakkında detaylı bilgi almak isteyen yatırımcıların Bilecik il/ ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca ’Projenin Uygulama Esasları Tebliğine’ aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilecektir."
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12