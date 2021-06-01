Arazı yollarında düzenleme

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde arazi yollarında düzenlemeler yapılarak vatandaşların rahatça bahçelerine gidebilmesi sağlandı.

Bayırköy Belediyesinin sorumluluk alanında yer alan araz yollarında yağışlardan dolayı deforme olan yerleri greyder yardımıyla düzeltildi. Bu bağlamda vatandaşların rahatça bahçelerine gidebilmesi sağlanırken, vatandaşlar Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a teşekkür etti.