Arama kurtarma ve yardım ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar devam ediyor

Bilecik Osmaneli Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma ve yardım ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi ile koordineli olarak başlatılan yardım seferberliğinin devam ettiğini belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, deprem bölgesine giden ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına da destek verdiğini belirtti. Başkan Şahin, “Arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden ekiplerimiz bölgede yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Cenaze aracımız deprem bölgesinde farklı illerde cenaze hizmeti veriyor. Öncü araçlarımız, kamyonetlerimiz ve kamyonlarımız bölge için yardım faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor. Bunun yanında deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan yakacak odunlar belediye ekiplerimiz tarafından kesilip deprem bölgesine gönderilirken, Osmaneli’ne gelen depremzedeler için de yardımlar toplanıyor” dedi.