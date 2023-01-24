Ara tatile giren öğrenciler için tiyatro gösterisi

Bilecik’te ara tatile giren öğrencilerin yorgunluğunu tiyatro gösterisi aldı.

Bayırköy Belediyesinin düğün salonunda ara tatille giren öğrencileri eğlendirmek amaçlı Hatay Tiyatro ekibi tarafından gösteri düzenlendi. Tiyatro gösterisi sonrasında konuşan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Daha çok çocuğumuzun tiyatro izleyebilmesi ve çocuklara tiyatro sevgisi kazandırmak için düzenlediğimiz etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.