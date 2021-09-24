Anne adaylarından teşekkür ziyareti

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anne Sütü Polikliniğinde ’Gebe Okulu’ eğitimleri alan anne adayları hastane yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundular.

Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ‘Gebe okul’ unda doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bilinçli doğum yapma, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak ve daha birçok konuda bilinçlendirilen anne adayları hastane yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren hastane yönetimi personelleri “Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yaparız’’ açıklamasında bulundu.