Ankara ziyareti sonrası müjdeleri sıraladı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da birçok araç ve yatırım sözü alarak döndü.

Başkan Şahin görüşmelerde duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yatırımlar hakkında bilgi verdi. Şahin, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası’ndan talep ettiğimiz 2 adet çift kabinli kamyonet, 2 adet courrier hizmet aracı Temmuz ayında teslimatın gerçekleşmesi konusunda daire başkanımız ile mutabakata vardık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 1 adet hibe iş makinesini teslim aldık. Orman Bakanlığı’ndan 1 adet 4x4 yangın ilk müdahale ve öncü aracı yarın teslim alıp, gerekli donanımları için servise sokuyoruz.1 adet sulama -arazöz aracını Orman Bakanlığımızca Ağustos ayında teslim alıyoruz” dedi.

"Hasta nakil aracımız geliyor"

Başkan Şahin, sağlık alanında sözü alınan hasta nakil aracının Temmuz ayında teslim edileceği bilgisini vererek, “TBB’ den 1 adet iş makinesini 15 gün içinde teslim alacağız” ifadelerine yer verdi. Başkan Şahin spor alanında yapılacak olan yatırımları teker teker dile getirerek, “Spor toto yatırımlarımız devam ediyor. Maliyet artışları için bugün protokol imzaladık. Kapalı yüzme havuzu için yer tahsisini belediyemiz yapacak. Kapalı yüzme havuzu yatırımı 2022 yılı ikinci yarısında başlayacak. 3 adet halı saha, 1 tenis kortu, 1 voleybol ve basketbol sahası, 1 adet kapalı antrenman salonu, 1 adet mahalle tipi kapalı salonu, Beşevler mahallemize halı saha ve park, Sığırlık Mahallemize 1 adet halı saha, 500 kişilik tribün ilavesi, 1 adet Çerkeşli halı saha,1 adet yeşil çimen halı saha,1 adet Beşevler voleybol sahası,1 adet Medetli Halı saha, sonrası belediyemiz imkanları ile Soğucakpınar, Selimiye köylerimize halı saha ve ilçemize 4 adet tenis kordu, Beşevler mahallemize halı saha ve park,Sığırlık Mahallemize 1 adet halı saha, devam eden Millet Bahçesi,Tekke Kale Sosyal Hizmetler Salonu,Alparslan Türkeş Parkı yapımı için kollar sıvanacak. Devamında Belediye Binası inşaatı, Eylül’de hizmete girecek. Çocuk Kulübümüz, devam eden konak restorasyonları, tarihi çarşı restorasyonu ve benzer birçok yatırımı mevcut ekonomik ortama rağmen sürdürüyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin, son olarak yatırımlar için teşekkürlerini sıralayarak, "Tüm bu yatırımlara destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Milletvekilimiz Selim Yağcı, il başkanımız Serkan Yıldırım ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğin oldu yerde, bolluk ve bereket olur. Şüphesiz ki Allah hiç bir gayretimizi karşılıksız bırakmıyor” dedi.