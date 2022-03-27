Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahne aldılar

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, "Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor" adlı oyunu ile 14’üncü Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahne aldı.

Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını başkentin yedi farklı sahnesinde bir araya getiren 14’üncü Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, 31 Mart’a kadar 43 oyuna sahne olacak. Davetli tiyatro grupları arasında festivalde yer alan Bozüyük Belediye Tiyatrosu, ‘Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor’ adlı oyun ile Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Sahnesi’nde Ankara izleyicisi ile buluştu. Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun, ilk kez şehir dışında ve özellikle de uluslararası bir festivalde sahne aldığı öğrenilirken, oyun ise beğeni ile izlendi. Oyunun sonunda sahneye gelen Festival Komitesi Başkanı Serhan Sarıkaya, festivale katkıları için tiyatro ekibini tebrik ederek plaket takdiminde bulundu.

Ankaralı tiyatro severlerin ilgiyle izlediği, Türkiye’nin iki zıt kutbunda gösterilen Nazım Hikmet Ran ve Necip Fazıl Kısakürek’in hayatlarının ortak noktalarından hareketle oluşturulan oyun, iki şairin aynı acılar çektiğini, benzer zorluklarla mücadele ettiğini ve ikisinin de vatan sevdasıyla yanıp tutuştuğunu kanıtlayan şiirler üzerinden senaryolaştırıldı.