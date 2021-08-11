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Anıtlarda bakım ve onarım çalışması

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince anıtlarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

BİLECİK 11.08.2021, 11:06
Anıtlarda bakım ve onarım çalışması

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince anıtlarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Anıtlar ve heykeller hava şartlarından kaynaklanan yıpranmalar ve renk değişikliği nedeniyle Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alınarak boyanıyor. Zamanla aşınan yüzey ve dış etkenlerden kaynaklı hasarlar da yapılan çalışmalarla gideriliyor. Sırasıyla yüzey temizleme, korozyonların kazınması, onarma, koruyucu ve boya çalışmalarının gerçekleştiği heykeller yeni görünümüne kavuşturulmaya devam ediyor.
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