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Anında müdahale ile olası bir yangını önlediler

Bilecik’te, park halindeyken motor kısmından gelen dumanları gördükleri otomobilin aküsünü söken zabıta ve çevre esnaf olası bir yangının önüne geçmiş oldu.

BİLECİK 01.07.2021, 11:32
Anında müdahale ile olası bir yangını önlediler

Bilecik’te, park halindeyken motor kısmından gelen dumanları gördükleri otomobilin aküsünü söken zabıta ve çevre esnaf olası bir yangının önüne geçmiş oldu.

Alınan bilgilere göre, Teyfikbey caddesi üzerinde 16 PC 994 plakalı aracını park eden bir sürücü işlerini halletmeye gitti. Sonrasında motor kısmında alevler yükselmeye başladığını fark eden sürücü aracı başına koşarak geldi. Aracın kaput kısmını açan sürücüye aracın yanmaması için büyük çaba harcadı. O esnada olay yerinden geçen bir zabıta görevlisi ve çevre esnafı hemen koşarak aracın aküsünü söktüler. Bu esnada olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, aracının aküsünün sökülmesi olası bir yangının önüne geçilmiş oldu.
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