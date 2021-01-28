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Aniden yola fırlayan domuza çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi
Bilecik’te aniden yola çıkan yaban domuzuna çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
BİLECİK 28.01.2021, 12:26
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Bilecik’te aniden yola çıkan yaban domuzuna çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Gölpazarı- Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan Halil İbrahim A. yönetimindeki 54 DJ 776 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan domuza çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.