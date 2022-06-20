"Anadolu’yuz Biz" projesi ile Tekirdağ’dan gelen kız öğrenciler Bilecik’i gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadolu’yuz Biz" projesi ile Tekirdağ’dan gelen kız öğrenciler, Bilecik ve ilçelerinin tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Kentte gelen 40 öğrenci 3 gün boyunca Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri’nde kalırken, gençler tesislere hayran kaldı. 3 gün boyunca Tekirdağ’dan gelen kız öğrenciler ilçedeki camiler, konaklar, Sakarya Nehri kıyısındaki parklar, Kadın Girişimciler Kooperatifi, gençlik merkezi gibi tesisleri, kültürel ve tarihi varlıkları ziyaret ettiler. Ardından Bilecik Şeyh Edebali ve Söğüt Ertuğrul Gazi türbelerini gezen 40 kişilik öğrenci grubu, Bilecik’e hayran kaldılar.