Amaç köyleri daha yaşanabilir hale getirmek

Bilecik’te İl Özel İdaresi ve köy muhtarlıkların işbirliği çerçevesinde hazırlanan projeler ile çalışmalar devam ediyor.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Karaağaç Köyü’nde muhtarlık ile işbirliği içerisinde yapım çalışmaları devam eden 2 bin metrekarelik içme suyu hattı, bin 600 metrelik kanalizasyon hattı alt yapı çalışması ve selektör tadilatı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, “Devlet millet işbirliği çerçevesinde Karaağaç köyümüzdeki hem su hem de kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz. Kısa süre içerisinde bu çalışmalarımız tamamlanacak. Amacımız köyümüzü daha yaşanabilir bir hale getirmek” dedi.

İnceleme sırasında Kaymakam Öztürk’e, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.