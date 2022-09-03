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Altyapı çalışmaları sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları esnaf ve vatandaşların memnuniyetini kazandı.
BİLECİK 03.09.2022, 10:13
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları esnaf ve vatandaşların memnuniyetini kazandı.
Atatürk Bulvarında devam eden kanalizasyon hattı bağlantı çalışmalarında altyapı işi tamamlandı. Asfaltlama çalışmalarının ise beklenmesi gereken süre sonunda yapılacağı ifade edildi. Bu çerçevede esnaf ve vatandaşların tozdan etkilenmemeleri amacıyla her gün belirli aralıklarla ıslama işlemi yapılan alanlarda temizlik çalışması yapıldı. Yol kenarları ve kaldırımlardaki çakıl taşlarıyla çöpleri toplayan ekipler, oluşacak yağış sonrasında meydana gelecek taşkınlık ve birikintilerin de önüne geçmiş oldu.
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