Altınorduspor Spor Dış Sportif Etkinlikler Direktörü Korkmaz’dan Başkan Şahin’e ziyaret
ALTINORDUSPOR SPOR DIŞ SPORTİF ETKİNLİKLER DİREKTÖRÜ KORKMAZ'DAN BAŞKAN ŞAHİN'E ZİYARET
Altınorduspor Spor Dış Sportif Etkinlikler Direktörü ve menajeri olan aslen Osmanelili Murat Korkmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti.
Ailesi Osmaneli eşrafından olan Prof. Dr. Yunus Söylet’in yeğeni Altınordu Dış Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz sportif konularda işbirliği yapmak ve 1308 Osmaneli Belediyespor’a destek olmak için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan ve Almanya’da spor alanında özellikle organizasyonlar konusunda çok etkin olan Murat Korkmaz aynı zamanda Altınordu Spor kulübümüzün de yurt dışındaki bağlarında ve organizasyonlarında güzel bir yere sahip. 1308 Osmaneli Belediye Spor altyapısına büyük katkı sağlayacak olan kardeşimiz, yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin değerlendirmesi ve kariyeri için kulübümüzle işbirliği yapacak. Yapacağımız organizasyonlara dışarıdan ünlü takımları da getirecek olan kardeşimiz sporun her alanında Osmaneli için destek olacak" dedi.
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