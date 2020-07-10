Alt yapı çalışmalarına engel olan ’Kayı Anıtı’ söküldü
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ÖNÜNDE BULUNAN 'KAYI ANITI' ALTYAPI ÇALIŞMALARINA ENGEL OLDUĞU GEREKÇESİYLE BELEDİYESİ EKİPLERİNCE SÖKÜLDÜ. ALTYAPI ÇALIŞMASI BİTİNCE ANITIN YERİNE TEKRAR KONULACAĞI AKTARILDI.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan ’Kayı Anıtı’ altyapı çalışmalarına engel olduğu gerekçesiyle belediyesi ekiplerince söküldü. Altyapı çalışması bitince anıtın yerine tekrar konulacağı aktarıldı.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan ilde zamanında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde konuşlandırılan Kayı Aşireti damgası olan iki ok ve bir yaydan oluşan Kayı Anıtı’nın bugün Bilecik Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yerinden söküldüğünü açıkladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise, İHA muhabirine Kayı Anıtı’nın bulunduğu yerde bir altyapı çalışması olduğunu belirterek, "Anıtı kaldırmasaydık bizlere 180 bin TL daha maliyet çıkacaktı, altyapı çalışmasında. Onun için Kayı Anıtı’nın yerinden kaldırdık. Altyapı çalışması bitince yerine koyulacak" dedi.
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