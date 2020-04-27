Alınan üst düzey tedbirlerle vaka sayısı azaldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede alınan yoğun tedbirler sonrasında vaka ve hasta sayısının azaldığını, iyileşen hasta sayısının arttığını söyledi.

Bilecik’in en fazla korona virüs bakası görülen ilçelerinden Osmaneli’nde Sağlık Bakanlığının yayınladığı kurallara titizlikle uymaya devam edilirken hedef ise vaka sayısında Türkiye ortalamasının altına inmek. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli’nde korona virüse karşı önlemlere uyan halkımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Kaymakamlığımız, belediyemiz, sağlık müdürlüğümüz ve tüm kamu ve de özel sektör yöneticilerimizin işbirliğiyle çok sür’atle uyguladığımız tedbirlerle Allah şükür normal vaka seviyesine düştük. Son dört günü mecbur kalmadıkça evde kalarak geçiren hemşehrilerimiz hepimizin sağlığı için tedbirleri harfiyen yerine getirdiler.Özellikle son üç haftadır Sağlık İl Müdürlüğümüzün, Sağlık Bakanlığımızın, İlçe Hıfzısıhha Kurulumuzun aldığı önlemleri sıkı bir şekilde uygulayan Osmaneli bunun olumlu sonuçlarını gördü. Osmaneli’nde vaka sayısı hızla azalmaya başlarken özellikle son bir haftada iyice düşen vakalar ve son iki gün hiç bir pozitif sonuçla karşılaşılmaması bizleri sevindirdi. Şu an yoğun bakımda hiç hastamız yok. Tüm hastalarımız ilçemizde, çoğu evinde tedavilerini sürdürürken çok azıda İlçe Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. İyileşen hasta sayımız toplam hasta sayısının yarısını geçti. Bu güzel gelişmeler sonrası Korona virüsten tedavi gören sayısı normal Türkiye ortalamalarına geldi. Kurallara uymayı sürdürdüğümüzde inşallah önümüzdeki günlerde Türkiye vaka ortalama sayılarının altına düşmüş olacağız" dedi.