Akupunktur, mezoterapi ve kupa uygulamaları hizmeti verilmeye başlandı

Bozüyük Devlet Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları çerçevesinde akupunktur, mezoterapi ve kupa uygulamaları hizmet vermeye başladı.

Obeziteden, migren, boyun, sırt ağrıları ile bel ve boyun fıtıklarına; depresyon ve panik ataktan, tükenmişlik sendromuna kadar pek çok alanda modern tıbbın destekleyici tedavisi akupunktur Bozüyük Devlet Hastanesi’nde hizmet veriyor.

Akupuntur hakkında bilgi veren Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yaptığı açıklamada, “Akupunktur, 5000 yıldır dünyada uygulanan hastalıkları önlemek veya tedavi etmek amacıyla belli noktalara altın, gümüş ve çelik iğne batırarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütü akupunkturu güvenilir bir tedavi yöntemi olarak kabul etmiştir. Ülkemizde de sertifikalı hekimler tarafından uygulanmaktadır. Ağrı kesici, sakinleştirici, bağışıklığı güçlendirici, vücudu dengeleyici ve psikolojik etkileri bulunmaktadır. Ayrıca zayıflama üzerinde de iştahı azaltma ve metabolizmayı düzenleme etkisi de bulunmaktadır” dedi.

Pek çok hastalığın tedavisine katkı sağladığını belirten Müdür Damkacı, “Hekimin belirlediği tedavi planlamasına göre saç teli kalınlığında (0,16 ile 0,5 mm) iğneler ile kulak veya tüm vücut bölgelerine uygulama yapılmaktadır. Pek çok hastalığın kökenine yönelik tedavide katkı sağlamaktadır. Kas iskelet sistemi ağrıları, nörolojik hastalıklar (migren, fasial paralizi), psikiyatrik hastalıklar (depresyon, uykusuzluk, anksiyete bozukluğu), hormonal bozukluklar (infertilite, guatr, diyabet), gastrointestinal hastalıklar (kabızlık, ishal, kolit, gastrit ), solunum yolu hastalıkları (faranjit, rinit, sinüzit, bronşit,), obezite vb hastalıklarda hastanın devam eden tedavisini destekleyici olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bozüyük Hastanesinde hizmet vermeye başlayan uygulamalar için yapılması gerekenleri anlatan Müdür Damkacı, “Polikliniğimiz bünyesinde Kupa ve Mezoterapi uygulamaları da hastanın ihtiyacına göre Akupunktur tedavisiyle birlikte uygulanacaktır. GETAT uygulamaları ücretli olup, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödemesi yoktur. Hastane randevu sistemi üzerinden https://mhrs.gov.tr veya 182 telefon numarasıyla Bozüyük Devlet Hastanesi GETAT Polikliniğinden randevu alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz” dedi.

Ayrıca Dr. Anıl Aydın’ın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikliniğinde hasta kabulüne başlandığı bilgisi verildi.