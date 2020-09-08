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AK Parti’nin mutlu günü
AK PARTİ'NİN MUTLU GÜNÜ
BİLECİK 08.09.2020, 12:42
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Tanıtım Medya Başkanı Samet Yılmaz, Helin Aydemir ile dünya evine girdi.
Bilecik’te bir düğün salonunda yapılan düğüne başta Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra, siyasi parti temsileri, STK’lar ve çok sayıda davetli katıldı. Sosyal mesafe ve maske, ve korona virüs kurullarının uyulduğu düşünde AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "AK Partimizin Merkez İlçe Tanıtım Medya Başkanı Samet Yılmaz ile Helin kardeşimizin düğün törenlerine katıldım. Genç kardeşlerimi tebrik ediyor ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.
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