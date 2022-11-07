AK Parti’nin Bilecik’te ’Şehir Buluşmaları’ programı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde düzenlenen ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Bilecik’te de bir program yapıldı.

Bir restoranda düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MKYK Üyeleri Davut Çoşkun Şiviloğlu, Mehmet Ali Zengin, İl Koordinatörü Necati Karagöz, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey katıldı.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İl ve ilçe teşkilatımız, belde ve belediye başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımıza verdiğimiz kahvaltıda bir araya gelerek sorularını cevapladık. Ardından Bilecik Valimiz Kemal Kızılkaya’yı ziyaret ettik. Valimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Diğer yandan ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’nda Bilecik’e gelen milletvekillerinin her biri ilçelerde teşkilatlarla katılım sağlayarak vatandaşların nabzını ölçeceği, sorunları dinleyeceği ifade edildi.