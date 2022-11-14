AK Partili belediye başkanlarından Bilecik çıkartması

Bilecik’te görev yapan AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları birlikte bir takım kurum ziyaretleri yapmak üzere kentte geldiler.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman öncülüğünde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna bir takım kurum ziyaretleri yapmak üzere kentte geldiler. Heyet ilk olarak geçtiğimiz ay Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’u ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Ardından belediye başkanları Bodur’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar dilediler.

Belediye başkanlarının bir sonraki durağı Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun oldu. Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’u makamında ziyaret eden belediye başkanları görevinde başarılar dilediler. Son olarak da Bilecik Ağır Ceza Hakimi Sümeyye Kocaman’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.