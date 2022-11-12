AK Partili belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Bilecik’te görev yapan AK Partili belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği olağan toplantısına katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin İstanbul’da düzenlemiş olduğu toplantıya Bilecik’ten Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez katılım sağladı. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2023 yılı bütçesi ile 2024-2025 yılları gelir-gider tahminleri, 2023 yılı performans programı, uluslararası kuruluşlara üyelik konusu, 2023 yılı eğitim hizmetlerinde uygulanacak ücret tarifesi, projelerde ortak ve iştirakçi olunması konusundaki gündem maddeler görüşüldü.

Üyelerin temenni ve dilekleri dinlendikten sonra toplantı sona erdi.