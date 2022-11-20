AK Parti’li başkanlar “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu konferansa katıldı

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Medeniyet Kulübü ve Medeniyet Derneği Eskişehir Temsilciliği’nin düzenlediği “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu konferansa katıldı.

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik Medeniyet Derneği Eskişehir Temsilcisi Hasan Öztürk’ün açılış konuşması ile başladı. “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, insanlık tarihinin en zor geçiş dönemlerinden birini hep beraber yaşadığımızı belirterek, Türkiye’nin coğrafi konumu ve dünya üzerindeki etkisi itibariyle yaşadığımız değişimleri çok daha yakından ve derinden hissettiğini, bu nedenle özellikle gençlerimizin geleceğe hazırlıklı olmak ve Türkiye’yi çok daha güçlü yarınlara taşımak için bugünden ciddi bir donanım elde etmek zorunda olduklarını söyledi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez de, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Medeniyet Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş beyi dinledik. Ülkemizin nereden nereye geldiğini ve hedeflerinin neler olduğunu anlatarak özellikle de gençlere yol ve hedef gösterici konuşması dolayısıyla kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konferansa AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yanı sıra, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı.