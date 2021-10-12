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AK Parti’den Vali Kızılkaya’ya ziyaret

AK Parti heyeti, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BİLECİK 12.10.2021, 10:30
AK Parti’den Vali Kızılkaya’ya ziyaret

AK Parti heyeti, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Selim Yağcı ve İl Başkanı Serkan Yıldırım’a, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Merkez AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk eşlik etti. AK Parti heyeti İstanbul’un Sultanbeyli İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı’nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararlarıyla Bilecik Valiliğine atanan Dr. Kemal Kızılkaya’a hayırlı olsun ziyaretin bulundu. Yeni görevinde Vali Kızılkaya’ya başarılar dileyen AK Parti heyeti, ardından 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Vedat Çolak’ı makamında ziyaret etti.

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