AK Parti’den Pazaryeri’ne çıkarma

AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyeleri, partilerinin Pazaryeri ilçe başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresi sonrası il başkanlığı koltuğuna oturan Serkan Yıldırım’ın oluşturduğu yönetim ile Pazaryeri koordinatörlüğü görevine atanan Nurkan Kahraman, Şerife Tetik Bilecik İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Tanju Girgin ve İl Sosyal Politikalar Başkanı Münevver Geyik AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de katılırken, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, teşkilat olarak yürüttükleri çalışmalar ve partilerine yeni üyeler kazandırmaya hız kesmeden devam ediyoruz ifadesinde bulundu.

Pandemi dolayısı ile çalışmaların kısıtlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Soydan, “Pandemi dolayısı ile maalesef ilçemizdeki çalışmalarımız kısıtlı. Yeni oluşturduğumuz yeni yönetimimiz ile birlikte Cumhurbaşkanımızın sosyal, demokratik ve güçlü Türkiye için oluşturduğu ekonomi ve sosyal alanlarda atılacak somut adımlarla 2023, 2053, ve 2071 hedefleri doğrultusunda ilk olarak ilçemizdeki üye sayımızı artırmayı amaçladık ve çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı” dedi.