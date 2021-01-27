AK Parti’den Pazaryeri çıkartması

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatıni ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına atanan Serkan Yıldırım, ilçelere tanışma ziyaretlerine başladı. Bu ziyaretler kapsamında Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette açılış konuşması yapan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, "Pazaryeri ilçe teşkilatı olarak verilen görevleri laiki olarak yerine getirdik çok şükür. İkinci dönem bize tekrardan bu görevi laik gördüler. Teşkilatım ile beraber yapılması gereken bütün görevleri en iyi şekilde biz burada söz veriyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımıza laik bir ilçe ve il teşkilatı olarak hizmet edeceğiz" dedi.

"AK Partinin 2023 hedeflerine hep birlikte daha güçlü bir adımlar ile sürdürmeye devam edeceğiz"

2023 seçimlerinin önemine değinen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Bizler de partimizde emek verdik çalıştık birçok arkadaşımız ile beraber. AK Partinin 2023 hedeflerine hep birlikte daha güçlü bir adımlar ile sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’a Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.