AK Parti’den Bilecik Belediyesine ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nı ziyaret etti.

Yıldırım ve beraberindeki İl Genel Meclis Başkanı Osman Yıldırım, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, bir önceki dönem Belediye Başkanı Nihat Can ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı’da hazırda bulunurken, heyet Bilecik için yapılması gereken konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Başkan V. Şubaşı, AK Parti heyetine nazik ziyaretlerinde dolayı teşekkür ederek, "AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti üyelerini Başkan Yardımcımız Vedat Kazıcı ile birlikte belediyemizde ağırladık" dedi.

İl Başkanı Yıldırım ise, "Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nı teşkilatımızla birlikte ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı Melek Hanıma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.