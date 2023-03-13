AK Parti’de aday adaylığı süreci başladı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, hem kamu çalışanlarının hem de parti teşkilat mensupların görevlerinden 16 Mart günü saat 17.00’a kadar istifa ederek AK Parti Genel Merkezine veya İl Başkanlıklarına aday adaylığı başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının inşasında ve millete hizmet yolunda Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olma adına ‘ben de varım’ diyen milletvekili aday adaylarımız için başvuru süreci başladı. 11-16 Mart tarihleri arasında hem kamu çalışanlarımız hem de parti teşkilat mensuplarımız görevlerinden 16 Mart saat 17.00’a kadar istifa ederek AK Parti Genel Merkezimize veya il başkanlığımıza aday adaylığı başvurusu yapabilecek. 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen depremi hassasiyetle takip eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim süreci boyunca da aynı hassasiyeti göstererek aday başvuru aidatlarının AFAD’a bağış olarak gönderileceğini belirtti. Başvurular yetişkinler için 20 bin TL kadınlarımız ve 18 ve 30 yaş arası gençlerimiz için 10 bin TL, engelli vatandaşlarımız için ise 5 bin TL olarak belirlendi" dedi.

Adaylık başvuru şekli hakkında bilgi veren Yıldırım, "Adaylık başvuruları, basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu yapılabilecek. Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurdukları formun çıktısını imzalayacak. Aksi halde başvurular işleme konulmayacak. Adaylık başvurusunu basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan e-başvuru yöntemiyle yapamayanlar, ilgili teşkilat birimine giderek de bizzat başvuru işlemlerini yaptırabilecekler. Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince ’Gelen Evrak’ kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana, başvurunun yapıldığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir ’Alındı Belgesi’ imzalanıp mühürlenerek verilecek" dedi.

"Sürecin milletimiz ve adaylarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Yıldırım son olarak, "Başvuruya eklenecek belgeler; arşiv kayıtlı adli sicil belgesi diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge AFAD’ın deprem yardım kampanyası hesaplarından herhangi birisine, 11 Mart 2023 tarihi ve sonrasında bağış yapıldığını gösterir banka dekontu (Banka dekontuna aday adayının adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi yazılacak), adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi, engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlık Kurulu Raporu’ fotokopisini ekleyeceklerdir. Sürecin milletimiz ve adaylarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.