AK Parti standında halkın talepleri dinlendi

’Hedef 2023’e Doğru’ sloganıyla çalışmaların yoğun olarak yaşandığı AK Parti’de, bu sefer de Bayırköy beldesinde stant kurdu. Kurulan stantta hem pazarcı esnafı hem de Bayırköy halkı ile birebir sohbet ederek sorunları dinlendi. AK Parti Teşkilatı’na gönüllü olarak üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemleri yapıldı. Açılan standa, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Mutlu Selen Haşit, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu katılım gösterdi.

Standın başında bekleyerek tüm vatandaşlarla birebir ilgilenen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Standımıza ilgi gösteren tüm belde halkımıza teşekkür ediyorum. Saha çalışmalarımız, gerek belde teşkilatı, gerekse kadın kollarımız ve gençlik kollarımız tarafından tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda gençlerimizden ve vatandaşlarımızdan gelen öneri ve şikâyet ve istekleri de ilgili birimlerimize ileterek, gerekli çözümleri üretmekteyiz. Durmak yok, yola devam. Hedef 2023” ifadelerini kullandı.