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AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Karaman oldu
AK PARTİ SÖĞÜT İLÇE BAŞKANI UFUK KAHRAMAN OLDU
BİLECİK 06.09.2020, 11:29
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AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı seçimlerini, mevcut başkanın yanı sıra aday çıkan Ufuk Karaman kazandı.
Bilecik’te AK Parti’nin 7’nci Olağan Kongreleri başlarken, Söğüt’te mevcut başkan Ertuğrul Torun ile yola devam demişti. Bunun üzerine seçim günü adaylığı divana sunan Ufuk Karaman’ın adaylığı kabul olurken, seçimi 218 oy alan Karaman kazandı. Mevcut başkan 142 oyda kalırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
Öte yandan AK Parti, Yenipazar ilçesinde mevcut ilçe başkanı Bilal Nalbant, İnhisar’da mevcut ilçe başkanı Osman İşleten, Osmaneli ilçesinde ise mevcut ilçe başkanı Şaban Güdem ile yola devam etti.
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