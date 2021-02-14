AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı’ndan İl Başkanı Yıldırım’a ziyaret

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, İl Başkanı Serkan Yıldırım’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Bilecik’te geçtiğimiz hafta AK Parti 7. Olağan Bilecik İl Başkanlığı Kongresi’nde il başkanı seçilen Serkan Yıldırım, Pazaryeri İlçe Teşkilatı’nı ağırladı. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yıldırım’a ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Soydan, “İl Başkanımız Serkan Yıldırım’ı Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ve ilçe teşkilatımız olarak ziyaret ederek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, görevinde başarılar diledik. AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı olarak başkanımız ile beraber Pazaryeri ilçemizi ve Bilecik’imizi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023, 2053, 2071 hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Ziyaret sonundan Belediye Başkanı Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım’a Kınık köyünde üretilmiş topraktan yapılma cezve fincan takımı hediye etti.