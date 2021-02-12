AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Karacan’dan Pazaryeri ziyareti

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve aynı zamanda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Harun Karacan, bir takım ziyaretler bulunmak üzere Bilecik’in Pazaryeri ilçesine geldi.

Karacan ilk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan’ın da hazırda bulunduğu ziyaret sonrası açılama yapan Başkan Tekin, "Eskişehir AK Parti Milletvekili MKYK üyesi Harun Karacan bey belediyemizi ziyaret etti. Projelerimiz ve ilçemize gelecek olan yatırımları istişare ettik . Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı milletvekilimize teşekkür ediyorum" dedi.