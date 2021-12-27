banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

AK Parti Merkez İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirdi.

BİLECİK 27.12.2021, 14:15
AK Parti Merkez İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirdi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilçe başkanları, belde başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu programa teşkilat üyelerinin ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Açılış konuşmasında yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "AK Parti’nin kurulduğu 2002 yılından bu güne ülkemize birçok eser ve hizmetler kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ in yol arkadaşları olmaktan son derece onur ve gurur duyuyoruz.2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde bizler de Bilecik’ten güçlü bir destek vererek, durmadan, yorulmadan sıkmadık el, girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmadan çalışarak Cumhur İttifakı ile birlikte tekrardan cumhurbaşkanımızı ve güçlü milletvekillerimiz ile birlikte tekrardan iktidar olacağımızdan hiç birimizin şüphesi ve en ufak bir tereddüttü yoktur. İktidarı aldıktan sonra nemi olacak?5 cm yağan karda şehrimizin caddelerinin ve sokaklarının tuzlamaktan aciz, vatandaşımızı mağdur eden CHP belediyesinden şehrimizi kurtularak tekrardan AK Parti hizmet ve gönül belediyesi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

“2023’te de 2024’te de seçimi kazanacağız”

Yoğun katılımlardan dolayı tüm teşkilat üyelerine teşekkür eden İl Başkanı Serken Yıldırım; “Danışma toplantıları eksiklerimizi gördüğümüz programlardır. Bizlerin göremediğini sizler sahada görüyorsunuz. O yüzden belirli aralıkla bir araya gelerek sorun olan, eksik olan konuları masaya yatırıyoruz. Önümüzdeki seçimin kavgası şimdiden başladı. Bu mücadelenin sebebini hepimiz biliyoruz. Yapmış olduğumuz milli savunma sistemlerimiz, Çanakkale Boğazı Köprümüz, havalimanlarımız, Kanal İstanbul, yerli otomobilimiz birilerini rahatsız ediyor. Biz kendi kendimize yettikçe sürekli birileri rahatsız oluyor. Bu zamana kadar hiçbir seçim rahat geçmedi bizler bunun farkındayız. Her seçim için daha öncekine göre daha önemli dedik. Ve her seçim önceci AK Parti’yi kulvar dışına atmak için ülke menfaatlerini hiçe saydılar. Sürekli önümüze bir engelle geldiler. Ama sonuç hiç değişmedi yine değişmeyecek. Muharrem İnce’nin de dediği gibi ‘Çıkmışın yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmişte yenmiş yenmişte yenmiş’. 2023’te de 2024’te de yine seçimi kazanacağız" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8