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AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı.

BİLECİK 30.03.2021, 10:33
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AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya, merkez ilçe başkanının yanı sıra 7 ilçe başkanı katıldı. İlçe başkanlarının sorunlarının dinlenildiği topladı konuşan İl Başkanı Yıldırım, ilçe başkanlarına her zaman halkın ve esnafın hal ve hatırlarını sormalarını istedi.

Öte yandan Başkan Yıldırım’ı toplandı sonrası Gölpazarı Spor Kulübü yönetim kurulu ziyarette bulundular. Sporu, sporcuyu, kulüpleri konuştuklarını anlatan Yıldırım, "Tez zamanda normal hayatımıza geri döner, amatör maçlarımızı, genç kardeşlerimizi izlemeye gideriz inşallah. Kulüp yöneticilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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