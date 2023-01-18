AK Parti İl Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bilecik İl Yürütme Kurulu toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, Başkan Yıldırım, İl Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile il Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Yıldırım yapılan toplantı ile ilgili, “İl Yürütme Kurulunda başkan yardımcılarının birimleriyle ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulunduk” dedi.