AK Parti heyeti Dodurga’da

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki parti heyeti Dodurga beldesinde esnafla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesine ziyaret yaptı. Başkan Yıldırım ve beraberdekiler ilk olarak Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’yı makamında ziyaret etti. Ardında beldedeki esnafı ziyaret eden İl Başkanı Yıldırım, onların sorunları dinledi. Büyük bir ilgiyle karşılan İl Başkanı Yıldırım, esnafla bol bol hatıra fotoğraflı çektirdi.