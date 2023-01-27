AK Parti değerlendirme ve planlama toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik ziyareti öncesi AK Parti İl Başkanlığına bağlı tüm teşkilat kademeleriyle değerlendirme ve planlama toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Bilecik, Söğüt ve Vezirhan gezileri öncesi AK Parti İl Başkanlığına bağlı tüm kademeleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Parti binasında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığındaki toplantıda teşkilatlarının üzerine düşün görevlendirme yapıldı. Yıldırım, toplantı sonrası “AK kadrolar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya hazır” dedi.