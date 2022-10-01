AK Parti Bilecik’te stant açtı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı ve Pazaryeri Panayırı’nda üye standı kurularak, yeni üyeler kazandırıldı.

Atatürk Kent Meydanı ve Pazaryeri Panayırı’nda kurulan standa Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve il yönetim kurulu üyeleri de ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "’Hep Birlikte Daha Güçlü Bir Türkiye’ inşa edebilmek için teşkilatımıza üye olmaları için vatandaşlarımızı davet ettik. Üye olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyip partiye gönüllü üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini gerçekleştiren Başkan Yıldırım, üye kayıt çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.