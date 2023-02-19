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Deprem bölgelerinde çalışan görevliler: “Çalışmalar esnasında akılımıza ne açlık, ne de uykusuzluk geliyor”
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım’dan hastanede tedavi gören depremzedelere ziyaret
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, hastanede tedavi gören afetzedeleri ziyaret etti.
BİLECİK 19.02.2023, 10:31
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, hastanede tedavi gören afetzedeleri ziyaret etti.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, deprem bölgesinden gelerek Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Yıldırım, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından ilimize gelerek Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi gören depremzedelerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Devletimizin şefkat ve merhamet eliyle kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde her zaman vatandaşımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.