AK Gençler vefat eden gençler ve şehitler için lokma dağıttı

Ak Parti İl Gençlik Kolları gönüllüleri, partilerinin Adana’daki gençlik şöleni dönüşünde yolcu otobüsünde kazada hayatını kaybeden Sude Akkuş, İlayda Karakoca, Ömer Faruk Küçük ve Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekerdeli, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay anısına Şeyh Edebali Türbesi’nde vatandaşlara lokma dağıttı.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi, Orhan Gazi Camii önünde, Cuma namazının ardından stant kurarak, Adana’da gerçekleştirilen gençlik şöleni sonrası meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi ve Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 5 asker için vatandaşlara lokma ikram etti. Vatandaşlar örnek davranışları için gençleri tebrik ederek, vefat eden gençlere ve şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Düşüncelerinden dolayı gençlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Allah gençlerimizin hayrını kabul etsin, tüm şehitlerimizin ve tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ihsan eylesin" dedi.

Öte yandan, Cuma namazını Orhan Gazi Cami’nde kılan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, standı ziyaret ederek, Allah’tan gençlerin hayırlarının kabul olmasını diledi.