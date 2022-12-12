Bilecik’te "Aileyi Ayakta Tutan Dini Değerler" seminerleri başladı.

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" projesi çerçevesinde 14 hafta sürmesi planlanan aile okulu seminerlerinin ilki Osmanlı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunda ve Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursunda gerçekleştirildi.

Erkeklere yönelik Osmanlı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunda düzenlenen seminerde erkeklere konuşmacı olarak Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, bayanlara ile Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu katıldı. Bilecik Müftülüğü ADRB’nin hazırlamış olduğu seminerler, il müftüsü, müftü yardımcıları, vaizler, din hizmetleri uzmanı, imam hatip ve kur’an kursu öğreticilerinin koordinesinde yürütülecek.

Seminerler ile bilgi veren Müftü Erhun, “Bu hafta ilki gerçekleştirilen ’Aileyi Ayakta Tutan Değerler’ projesi seminerleri, her hafta çarşamba günü erkeklere yönelik Osmanlı Hafızlık Kur’an Kursu’nda, perşembe günleri bayanlara yönelik Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursunda gerçekleştirilecektir” dedi.