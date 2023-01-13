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Ailece dileniyorlardı, zabıta yakaladı
Bilecik’te zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor.
BİLECİK 13.01.2023, 12:51
Bilecik’te zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor.
Bilecik kent merkezinde 7/24 devriye atan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Kent merkezine Zonguldak’tan gelerek 1 çocuklarıyla birlikte dilenen aile zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde 375 TL para çıkarken, kadına kabahatler kanununa göre 408 TL idari para cezası kesildi.