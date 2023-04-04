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Ağaca çarparak durabildi, 4 kişi yaralandı
BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YOLUN KENARINDAKİ AĞACA ÇARPARAK DURABİLİRKEN, KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
BİLECİK 04.04.2023, 16:28
Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki ağaca çarparak durabilirken, meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Karaköy köyünden Naldöken istikametine seyir halindeki 11 AH 006 plakalı otomobil sürücüsü Yunus U., direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Emrah U. (31), Ayhan U. (33) ve Erhan G. (40) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.