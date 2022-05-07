Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde seyir halindeki 42 AIH 791 plakalı tırın sürücüsü Muhammed Önal, ilçe girişinde virajı alamayarak aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır devrilerek, 50 metre çelik bariyer üzerinde sürüklendi. Kazada tırın dorsesinde bulunan ağaç kökleri çevreye savrulurken, park halindeki 35 KOF 32 plakalı otomobile zarar verdi. Kazada yaralanan sürücü Muhammed Önal, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yola savrulan ağaç kökleri ise Karayolları ekiplerince temizlendi.