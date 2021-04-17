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Afyon’un yöresel kıyafetleri Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki kadınlar, Afyon’dan gelen yöresel kıyafet siparişlerini tezgâhlarında dokuyarak tamamladı.

BİLECİK 17.04.2021, 14:01
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Afyon’un yöresel kıyafetleri Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki kadınlar, Afyon’dan gelen yöresel kıyafet siparişlerini tezgâhlarında dokuyarak tamamladı.

Afyon’dan bir firma tarafından Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine yöreye ait kıyafetlerinin dokuma tezgahlarında dokunması için bir sipariş verdi. Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokunan Afyon yöresine ait yöresel kıyafetlerin siparişleri tamamlanarak teslim edildi. Kooperatif çalışanı Osmaneli’ndeki kadınlar, yörelere ait el sanatlarını ilmek ilmek dokumaya devam devam ettiklerini söyledi.
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