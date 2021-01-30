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Afet riski bilgilendirme toplantısı

Bilecik’te afet risklerinin belirlenmesi, belirlenen afet risklerinin azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) üst düzey bilgilendirme ve 2021 Afet Eğitim Yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde yılsonu itibariyle il genelinde 137 bin kişiye eğitim verilmesinin hedeflendiği belirtildi.

BİLECİK 30.01.2021, 10:56
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Afet riski bilgilendirme toplantısı

Bilecik’te afet risklerinin belirlenmesi, belirlenen afet risklerinin azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) üst düzey bilgilendirme ve 2021 Afet Eğitim Yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde yılsonu itibariyle il genelinde 137 bin kişiye eğitim verilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda başkanlık ettiği toplantıya Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdür Vekili Sefa Şahin, Belediye Başkanları, paydaş kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.Afete karşı hazırlıklı olma bilincinin mutlaka gelişmesi gerektiğini vurgulayan Vali Şentürk, genel hayatı etkileyebilecek olası afetlere karşı topyekün bir tedbir paketi ortaya konulması için çalışmalar yapılacağının altını çizdi.

"Depremde bilinçli olanlar zarar görmüyor"

Vali Şentürk, ilin risklerine dönük tespitlerin planlamalarını yaparak, planlamaların da geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini belirterek, ’’İçişleri Bakanlığımız tarafından 2020 yılı ’Afetlere Hazırlık Yılı’, 2021 yılı ise ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilmiş, ülke genelinde “Afet Eğitim Seferberliği” başlatılmıştır. Toplumun tüm kesimlerini afetlere karşı genel bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Afet konusunda bilinçlendirmede, eğitim çok önemli. Depremde bilinçli olanlar zarar görmüyor. Tedbirimizi aldığımızda bunun karşılığını görüyoruz. Afet farkındalık eğitimleri, toplumda afet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için en temel çalışmalardır. Toplumda afet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için Afet Farkındalık Eğitimleri yapılmalı, afet bilgilerinin kalıcılığı sağlanmalı ve yaşam biçimi haline getirilmelidir. Afet farkındalık eğitimlerindeki amacımız edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve bunları davranış haline getirmektir. Bir afet sırasında öncelikle afetin analizinin yapılması gerekir. Bunun için her yönetici, yönettiği alanın tamamını bilmelidir. Bir afet veya deprem sırasında öncelikle ayakta kalabilmenin hayatta olabilmenin yollarını bilmeli ve aramalıyız. Buna göre de önlenmesi muhtemel olaylara karşı gerekli tedbirlerimizi almalıyız. Risk ve tehlike oluşturan hususlarda yönümüzü doğru bilmemiz gerekiyor.’’ dedi.

’’Afet riskini azaltmak çok önemli’’

’’Afet gerçek, buna göre tedbirli olmalıyız’’ uyarısında bulunan Vali Şentürk, “Afet riskini azaltmak çok önemli. Afet sonrasında da soğukkanlı olmalı, hızlı karar alabilmeliyiz. Sahayı bilmek durumundayız. Tehlikenin nereden geleceğini iyi bilmeliyiz. Yapacağımız planlamalarla bilinçli ekipler oluşturacağız. Afetle mücadelede, hem idareci hem de vatandaş açısından önemli olan bilgi, bilinç ve bu bilincin yaşam biçimi haline getirilmesidir’’ dedi.

Bilecik’te 137 bin kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir

Afet ve Acil Durum Müdürü Hayri Demirel ile Şube Müdürü Mustafa Karaca ve jeoloji mühendisi Betül Balaban tarafından İl Afet Risk Azaltma Planının oluşturulması için izlenecek yol ve yöntemler hususunda hazırlanan sunum ile katılımcılar bilgilendirildi.

Açıklamada, ’’Afet riskine karşı hep birlikte’’ sloganıyla yola çıkılan bu projede kamu kurumlarından STK’lara, meslek odalarından öğrencilere kadar toplumun tüm kesimlerine yüz yüze, uzaktan eğitim, simülasyon merkezleri ve sosyal medya, televizyon-radyo kanallarındaki eğitici yayınlarla ulaşılması planlanmaktadır. Proje çerçevesinde yılsonu itibariyle Bilecik’te 137 bin kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir." denildi.
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