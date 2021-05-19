banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!

Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor

Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

BİLECİK 19.05.2021, 12:20
Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor

Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatılmıştır. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel kendisini ziyarete gelen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz’e gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, Aydeniz’e deprem çantası hediye etti.
Yorumlar (0)
22°
açık