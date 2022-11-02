AFAD’tan acemi askerlere eğitim

Bilecik’te Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Jandarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ’Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi’ verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılı ’Afet Tatbikat Yılı’ kabul edilirken, bu çerçevede AFAD tarafından Bilecik Jandarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görev yapan acemi askerlere ’Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi’ verildi. Gerçekleştirilen afet farkındalık eğitiminde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk 72 saatin önemi ve gereken planlamalar, afet sonrası yaşam alanının tahliyesi, afet öncesi ve sonrasına dair koordinasyon ve işbirliği, afet sigortası, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler, yangın, ilk yardım, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatıldı.

Eğitim sonrası Bilecik Jandarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Öte yandan AFAD tarafından toplumdaki afet bilinci ve farkındalığın artırılmasına dair eğitim ve tatbikatların devam edeceği bildirildi.