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AFAD’dan itfaiyecilere eğitim

AFAD'DAN İTFAİYECİLERE EĞİTİM

BİLECİK 14.10.2020, 10:42
AFAD’dan itfaiyecilere eğitim

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine eğitim verildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde itfaiyesi personeline trafik kazalarındaki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde, trafik kazalarında çevre güvenliği, kazazede ve personel güvenliği, kesme ayırma ve ram kullanımı ile ilgili teorik eğitimin ardından, kaput kapı açılması, direk kesilmesi ve çöken tavan kaldırması uygulamalı olarak gösterildi.

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