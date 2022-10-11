AFAD ekipleri tarafından su üstü kurtarma tatbikatı yapıldı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Bilecik Karasu Deresinde ağaçlar arasında ip istasyonu kuran AFAD ekipleri, ataması yapılan 9 arama ve kurtarma teknisyeninin oryantasyonunu sağlamak amacıyla, Bekdemir ve Başköy köyleri arasında bulunan Karasu Deresinden geçerek yaralıların taşındığı su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Su üstü arama kurtarma tatbikatında 11 kişilik ekip ip istasyonu kurarak dereden geçiş ve yaralı taşıma usulleri eğitiminden geçti.