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AFAD ekipleri stant açtı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından farkındalık oluşturmak amaçlı stant açıldı.

BİLECİK 13.10.2022, 10:24
AFAD ekipleri stant açtı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından farkındalık oluşturmak amaçlı stant açıldı.

Bilim Şenliklerinde Bilecik AFAD tarafından öğrencilere farkındalık oluşturmak amaçlı stant açıldı. AFAD’ın yürütmüş olduğu proje ve faaliyetler hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. AFAD ekipleri tarafından çocuklara dergi dağıtıldı.

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